Турчинов в блиндаже: секретарь СНБО проверил боевую готовность группы "Луганск" (фоторепортаж)

Секретарь СНБО проверил состояние обеспечения и боевой готовности подразделений Вооруженных Сил в оперативно-тактическом группы «Луганск», сообщает пресс-служба СНБО.

Турчинов заявил, что ежедневно на участке фронта, который находится в зоне ответственности оперативно-тактической группы «Луганск», противник осуществляет системные огневые провокации, «в частности, с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения: артиллерии, танков, реактивных систем залпового огня и минометов».

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«Каждую неделю происходит несколько боевых столкновений», - сказал Турчинов, добавив, что враг не прекращает постоянных попыток прорыва нашей обороны для продвижения в направлении Бахмутской трассы с выходом на стратегически важные рубежи.

«Но все провокации российских гибридных войск жестко пресекаются профессиональными действиями наших военных», - сказал секретарь СНБО Украины.

Как сообщал УНИАН ранее, секретарь СНБО Александр Турчинов заявлял, что военный связь сегодня - это неотъемлемая составляющая системы управления Вооруженными силами, ее высокотехнологичная основа.