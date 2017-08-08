Турчинов: военная связь сегодня - это высокотехнологичная основа ВСУ

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявляет, что военная связь сегодня - это неотъемлемая составляющая системы управления Вооруженными Силами, его высокотехнологичная основа.Об этом говорится в приветствии Турчинова по случаю Дня войск связи, сообщает пресс-служба СНБО.

Читайте такжеПорошенко поздравил военных связистов с профессиональным праздником«Именно это требует от личного состава войск связи высокой профессиональной подготовки на основе мировых достижений науки и техники, уверенных знаний последних подходов к внедрению инновационных технологий в сфере связи в различных условиях применения войск», - сказал он.

По словам Турчинова, ярким свидетельством этого является успешное выполнение военными задач по обеспечению связи во время проведения антитеррористической операции на востоке Украины.

«В чрезвычайно сложных условиях личный состав подразделений связи героически выполняет свой воинский долг. Низкий поклон и память украинским воинам, которые отдали свою жизнь, сражаясь против сильного и коварного врага нашей страны! Глубокое уважение ветеранам войск связи, которые передают молодым защитникам Украины свой бесценный боевой и профессиональный опыт», - подчеркнул секретарь СНБО.

Он пожелал воинам-связистам, крепкого здоровья, профессиональных успехов и побед, новых достижений в дальнейшем развитии войск связи и укреплении обороноспособности государства.