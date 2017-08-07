В Северодонецке проведут антитеррористические мероприятия, жителей просят не выходить из домов

В Северодонецке вскоре проведут антитеррористические мероприятия.

Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай.

"В ближайшее время в городе Северодонецк Службой безопасности Украины будут проводиться превентивные мероприятия по противодействию террористической и диверсионной угрозам", - говорится в сообщении.

"Полиция обращается к жителям города не паниковать и соблюдать требования личной безопасности. Во время проведения мероприятий не покидать без необходимости свои дома, соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами и т.п", - написала она.

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Также она попросила в случае получения информации "о причастности неизвестных лиц к ДРГ или террористических подразделений боевиков", немедленно сообщать в адрес дежурных служб.