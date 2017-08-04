На Донбассе участились случаи применения запрещенного оружия – Миссия ОБСЕ

На прошлой неделе наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине зафиксировали рост числа случаев использования запрещенного Минскими договоренностями оружия на Донбассе, в то же время количество нарушений режима тишины уменьшилось на 20%.

Об этом на брифинге сообщил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

Читайте такжеВ США призывают прекратить препятствовать работе миссии ОБСЕ на Донбассе

«На прошлой неделе СММ ОБСЕ в Украине зафиксировала 20% уменьшения количества нарушений режима прекращения огня, несмотря на то, что количество случаев применения минометов и артиллерии возросло - 137 случаев на прошлой неделе против 88 за позапрошлую неделю», - сказал Хуг.

По его словам, сейчас объемы использования запрещенного Минскими соглашениями оружия относительно низкие, если сравнивать с предыдущими периодами этого года, в частности - с началом февраля и серединой апреля.