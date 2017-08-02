Командиров боевиков "ДНР" приглашают на "курсы обучения" в Москву – ИС

В рядах боевиков отмечается отбор кандидатов из числа "командного состава" для прохождения "курсов обучения" в Москву. Об этом сообщает, сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук в Facebook.

"В «1-м АК ДНР» фиксируется отбор кандидатов из числа командного состава боевиков среднего и высшего звена для отправки в Москву (РФ) для прохождения курсов обучения на базе одной из военных академий МО РФ. Длительность курсов, специально организованных для «командного состава» боевиков – 3 месяца", - сказано в сообщении.

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Ранее сообщалось, что боевики "ДНР" более 7 часов удерживали водителя и оборудование ОБСЕ.