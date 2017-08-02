Боевики "ДНР" более 7 часов удерживали водителя и оборудование ОБСЕ

00:09, 02 августа 2017
Война
1137 0

Боевики "ДНР" продолжают препятствовать миссии ОБСЕ, нарушая тем самым Минские соглашения.

Боевики

Боевики "ДНР" задержали водителя и грузовик с оборудованием для камеры специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и удерживали более семи часов в районе поселка Оленовка. Об этом сообщается на странице организации в Twitter.

""ДНР" препятствует свободе передвижения ОБСЕ. Водителя и грузовик с оборудованием для камеры ОБСЕ удерживают 7+ часов в Оленовке. Стороны обязаны соблюдать Минские соглашения и мандат СММ ОБСЕ, в частности, допускать мониторинг с использованием технических средств", - говорится в сообщении.

Позже в СММ ОБСЕ сообщили, что грузовик с оборудованием для камеры проехала Оленовку после 7,5 часов удержания боевиками "ДНР".

"ОБСЕ нужен полный и беспрепятственный доступ для выполнения своей работы – стороны должны защищать свободу передвижения представителей мониторинговой миссии", - подчеркнули в ОБСЕ.

Читайте такжеБоевики обстреляли окрестности Водяного из РСЗО и взорвали боеприпасы у Старомихайлівки – СЦКК

Ранее сообщалось, что боевики на Донбассе готовят ряд террористических актов против представителей ОБСЕ. В частности, боевики планируют теракты для того, чтобы потом обвинить в этом украинскую армию.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #боевики препятствуют ОБСЕ#блокирование боевиками СММ ОБСЕ