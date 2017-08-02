Боевики "ДНР" более 7 часов удерживали водителя и оборудование ОБСЕ

Боевики "ДНР" задержали водителя и грузовик с оборудованием для камеры специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и удерживали более семи часов в районе поселка Оленовка. Об этом сообщается на странице организации в Twitter.

""ДНР" препятствует свободе передвижения ОБСЕ. Водителя и грузовик с оборудованием для камеры ОБСЕ удерживают 7+ часов в Оленовке. Стороны обязаны соблюдать Минские соглашения и мандат СММ ОБСЕ, в частности, допускать мониторинг с использованием технических средств", - говорится в сообщении.

«ДНР» препятствует свободе передв. #ОБСЕ. Водителя и грузовик с оборудованием для камеры #ОБСЕ удерживают 7+ часов в Оленовке. #SupportSMM — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) August 1, 2017

Позже в СММ ОБСЕ сообщили, что грузовик с оборудованием для камеры проехала Оленовку после 7,5 часов удержания боевиками "ДНР".

"ОБСЕ нужен полный и беспрепятственный доступ для выполнения своей работы – стороны должны защищать свободу передвижения представителей мониторинговой миссии", - подчеркнули в ОБСЕ.

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Грузовик с оборуд. для камеры #ОБСЕ проехал Оленовку после 7,5-час удержания «ДНР» – нарушение Минск. соглашений и мандата ОБСЕ #supportSMM — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) August 1, 2017 #ОБСЕ нужен полный/беспрепятственный доступ для выполнения своей работы – стороны должны защищать свободу передвижения СММ #supportSMM — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) August 1, 2017

Ранее сообщалось, что боевики на Донбассе готовят ряд террористических актов против представителей ОБСЕ. В частности, боевики планируют теракты для того, чтобы потом обвинить в этом украинскую армию.