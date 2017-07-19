Боевики из танков и гранатометов обстреляли ряд позиций сил АТО, двое военных погибли

В конце прошлых суток ситуация в зоне АТО серьезно обострилась. И если днем противник уменьшил количество обстрелов украинских позиций, то после 18 часов ситуация кардинально изменилась. Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО на странице в соцсети.

Читайте такжеБоевики обстреляли жилые кварталы Авдеевки, есть раненые - Жебривский (фото)По данным пресс-центра, вечером и ночью наиболее горячо было на Донецком направлении." Начиная с 17.50 и фактически до 22 часов боевики со стороны Ясиноватой и Яковлевки из минометов калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия били по нашим позициям в районе Авдеевки. Около 21 часа преступники дважды из танков накрывали опорные пункты в Красногоровке", - говорится в сообщении.

В пресс-центре отметили, что также во второй половине дня, бандиты дважды обстреляли жилые кварталы Авдеевки. В результате взрыва мины калибра 82 миллиметра двое гражданских получили ранения.

"В результате обстрелов наших опорных пунктов из минометов и гранатометов неподалеку поселков Зайцево и Невельское погибли двое военнослужащих сил АТО", - сообщили в пресс-центре.

"На Луганском направлении под вражеский огонь из стрелкового оружия попали украинские позиции в районе поселков Донец и Станица Луганская", - сообщает пресс-центр.

В пресс-центре отметили, что в целом за прошедшие сутки бандформирования 23 раза нарушили перемирие. Двое наших бойцов погибли, четверо получили ранения. Силы АТО 14 раз открывали огонь в ответ, используя в основном стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы.

"Вечером и ночью боевики в очередной раз показали, что не желают деэскалации конфликта. А их провокации приводят к жертвам как среди военнослужащих ВСУ, так и мирного населения Донбасса", - отметили в пресс-центре.