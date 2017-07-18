Боевики с минометов обстреляли опорные пункты сил АТО в районе Авдеевки. Один военный ранен

В зоне АТО, в конце минувших суток, незаконные вооруженные формирования увеличили обстрелы позиций украинской армии на Донецком направлении. Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО на странице в соцсети.

Читайте такжеБоевики применили запрещенное вооружение в Красногоровке и Трехизбенке"Начиная с 19 и почти до 23 часов, с нескольких направлений, враг с минометов калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия бил по нашим опорным пунктам в районе Авдеевки. В результате этих обстрелов один украинский военный получил ранение, еще один травмирован. Кроме того, вечером, боевики из минометов и гранатометов накрывали наши позиции неподалеку Песков, а из стрелкового оружия били по шахте Бутовка", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-центра, на Луганском направлении трижды под огонь крупнокалиберных пулеметов противника попали украинские позиции в Новозвановке, дважды в Новоалександровке. Также, около 23 часов, преступники вели огонь из стрелкового оружия по Станице Луганской.

На Мариупольском направлении, почти в полночь, враг обстрелял с минометов калибра 120 миллиметров и гранатометов опорные пункты сил АТО в Лебединском.

"В целом, за минувшие сутки бандформирования 17 раз нарушили перемирие. В результате обстрела один украинский военный получил ранения, еще один травмирован. Силы АТО 10 раз открывали огонь в ответ", - подытожили в пресс-центре.