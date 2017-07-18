Ситуация в зоне АТО: боевики используют гранатометы и минометы, трое военных ранены

С начала суток боевики 10 раз нарушали перемирие в районе проведения АТО, трое украинских военных получили ранения. Как сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook, больше всего случаев нарушения режима тишины зафиксировано на Донецком направлении.

«Около часа ночи боевики из гранатометов и стрелкового оружия били по нашим опорным пунктам на шахте Бутовка. Почти в 2 ночи, применяя то же самое вооружение, бандформирования обстреляли украинские позиции в районе Авдеевки. В результате обстрела один наш военный получил пулевое ранение», - говорится в сообщении.

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Также, по данным штаба, около 13.00 опорные пункты под Авдеевкой террористы накрывали из минометов калибра 82 миллиметра, гранатометов, стрелкового оружия. Кроме того, в 11.00 боевики выпустили 5 мин калибра 82 миллиметра по украинским защитникам в Песках. В результате этого обстрела осколочные ранения получили еще двое украинских бойцов.

На Луганском направлении под огнем боевиков из стрелкового оружия и гранатометов оказались поселки Крымское и Донец.

«В целом с начала суток противник 10 раз нарушил перемирие, 3 наших военных получили ранения. Силы АТО пять раз открывали огонь», - сообщили в штабе.

Как известно, вчера боевики применили запрещенное вооружение в Красногоровке и Трехизбенке.