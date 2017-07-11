Россия отказывается от своего военного Агеева: за четыре дня невозможно подписать контракт с ВС

Министерство обороны России назвало "ложью" то, что взятый украинскими военными в Луганской области в плен Виктор Агеев был контрактником в вооруженных силах России - даже несмотря на собственные признания Агеева.

В сообщении пресс-службы Южного военного округа говорится, что Виктор Агеев не мог подписать контракт с Вооруженными силами РФ за четыре дня, как он утверждает в своем интервью, потому что на это якобы требуется более месяца, передает "Радио Свобода".

Читайте такжеИдентифицированы боевики и военные РФ, плененные и уничтоженные под Желобком (фото)

В интервью накануне Агеев сообщил, что служит в Новочеркасске, в полку связи и учебном центре Воздушно-космических сил России. Он подтвердил, что в марте 2017 года приехал в Ростовскую область и подписал контракт на службу в Вооруженных силах России. По его словам, он приехал в свою часть, пробыл там 4 дня, подписал контракт и буквально сразу был отправлен на Донбасс.

Россиянин Виктор Агеев был задержан украинскими военнослужащими в Луганской области. В настоящее время он содержится в СИЗО в Старобельске.

В Минобороны России утверждают, что Агеев ранее служил в российской армии, но "был уволен в запас" еще в мае 2016 года.