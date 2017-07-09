"Сразу отправили на Донбасс": пленный военный Агеев подтвердил, что служит в России по контракту

Задержанный на Донбассе военнослужащий РФ Виктор Агеев подтвердил, что был отправлен на восток Украины после подписания контракта на службу в Вооруженных силах России.

Об этом шла речь в его интервью ТСН.

"Я военнослужащий. Часть 65246 (расположена в г. Новочеркасск, полк связи и учебный центр Воздушно-космических сил РФ)", - признался Агеев.

Он также подтвердил, что в марте 2017 года приехал в Ростовскую область и подписал контракт на службу в Вооруженных силах России. По его словам, он приехал в свою часть, пробыл там 4 дня, подписал контракт и буквально сразу был отправлен на Донбасс.

При этом Агеев предположил, что других российских военнослужащих отправляли вместе с ним. "Может быть, других тоже отправляли, но не моим "рейсом", то есть другой партией, так сказать. Я ехал и Алекс (погибший в перестрелке во время ликвидации ДРГ командир его группы Александр Щерба)".

Как сообщал УНИАН, российский контрактник Агеев был задержан украинскими военными в составе ДРГ боевиков, которая была обезврежена 24 июня под Желобком Луганской области.

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Мать Агеева, его друзья и бывшие товарищи по службе подтвердили журналистам, что после срочной службы тот остался служить в армии по контракту, который подписал в марте 2017 года. В свою очередь, в Минобороны РФ заявили, что захваченный в плен в Луганской области россиянин в прошлом году "уволился в запас".