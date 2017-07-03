Боеприпасы, сухпайки и лекарства: возле Каменки нашли военное снаряжение из РФ (фото)

Российская сторона продолжает всесторонне обеспечивать пророссийских наемников на Донбассе. Очередные доказательства этого штаб АТО обнародовал на странице в соцсети "Фейсбук".

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"Все попытки российских оккупантов подвинуть линию фронта в районе Каменки потерпели неудачу. Сейчас ситуация полностью контролируемая украинскими военными из состава сил Антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей", - подчеркнули в штабе.

"Недавно, во время проведения мероприятий по обследованию и зачистке данной местности, военнослужащие одного из подразделений обнаружили остатки боеприпасов, сухих пайков, медикаментов и военное снаряжение российского производства", - сказано в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, что в конце прошлой недели боевики устроили двухчасовой "огненный ливень" по украинским позициям возле Каменки - обстрел имел небывалую интенсивность.