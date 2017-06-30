ОБСЕ эвакуировала свой офис из Попасной из-за обстрелов боевиков

Украинская сторона в Совместном центре по контролю и координации сообщает, что из-за обстрелов боевиков Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ эвакуировала свой офис из Попасной в Луганской области. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО на странице в Facebook.

"Важно! В результате обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований ОРЛО сотрудники СММ ОБСЕ были вынуждены эвакуировать свой полевой офис в Попасной", - говорится в сообщении.

В частности, сказано, что ночью 29 июня 2017 года боевики ОРЛО обстреляли представительство специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, расположенное в городе Попасная Луганской области, применив запрещенные Минскими соглашениями 82-миллиметровые минометы, а также зенитные установки и стрелковое оружие.

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Отмечается, что пострадавших среди сотрудников миссии ОБСЕ нет. Подробная информация по поводу этого нападения будет обнародована в ближайшее время на официальном сайте СММ ОБСЕ в Украине.

"Такими вооруженными нападениями, НВФ ОРЛО пытаются запугать представителей миссии ОБСЕ и заставить их свернуть свою работу на Луганском направлении", - говорится в сообщении.

Украинская сторона СЦКК категорически осуждает такие действия незаконных вооруженных формирований ОРЛО и квалифицирует их как грубое нарушение достигнутых ранее соглашений.

Как известно, в штабе АТО сообщают об осложнениях ситуации на Донбассе.