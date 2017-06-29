В штабе АТО сообщают об осложнении ситуации на Донбассе

Оперативная обстановка в районе проведения антитеррористической операции осложняется, но потерь среди бойцов сил АТО сегодня нет.

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО, размещенной на странице в Facebook.

В штабе отметили, что осложнение обстановки связано с тем, что российско-террористические бандформирования не только продолжают нарушать достигнутые договоренности о перемирии, но и все чаще применяют запрещенное минскими соглашениями тяжелое вооружение.

Согласно информации, с начала суток боевики 11 раз обстреливали позиции Вооруженных сил Украины. Напряженная ситуация на Донецком направлении. Зато на Луганщине после интенсивных вражеских обстрелов, произошедших накануне, установилось относительное затишье.

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На линии соприкосновения на Приморском направлении все вражеские обстрелы произошли еще до рассвета. "В частности, из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия оккупанты открывали огонь по нашим опорным пунктам вблизи Талаковки и Гнутово. Недалеко от Павлополя противник применял крупнокалиберные пулеметы. А укрепления в районе Водяного попали под вражеский обстрел из вооружения БМП", - констатировали в штабе АТО.

В то же время на части фронта на Донецком направлении пророссийские бандформирования сосредоточили свою огневую активность в южном пригороде Авдеевки и несколько юго-восточнее - в районе поселка Каменка.

Так, боевики несколько раз открывали по позициям украинских защитников плотный огонь из минометов различных калибров, танков, а также различного пехотного вооружения. Вражеские обстрелы из этих средств огневого поражения фактически не прекращались в течение всего дня.

"Несмотря на вражеские обстрелы, потерь среди бойцов сил АТО сегодня не было", - отметили в штабе АТО.

Как сообщал УНИАН, в зоне АТО погибла 23-летняя женщина-воин из Одесской области.