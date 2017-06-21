В Александровку через 10 дней после обстрела насосной станции вернули воду

В пгт. Александровка Донецкой области восстановлено централизованное водоснабжение, прекратившееся 10 июня из-за обстрелов боевиков.

Читайте такжеОбострение в зоне АТО: 36 вражеских обстрелов за сутки, был ранен один военный - штабКак сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, Авдеевка до сих пор остается без газоснабжения - ремонтные работы на подземном газопроводе, поврежденном 7 июня в результате боевых действий, не проводились в связи с опасностью для работников.

Как сообщалось, 10 июня в результате боевых действий в Ясиноватском районе на неподконтрольной территории были повреждены две высоковольтные линии электропередач и трансформаторная подстанция, что привело к прекращению электроснабжения насосной станции первого подъема Южно-Донбасского водопровода, которая обеспечивает водой четыре фильтровальные станции. Без централизованного водоснабжения осталось 72 населенных пункта (388 тыс. лиц) в 5 районах Донецкой области (Покровский, Селидовский, Волновахский, Добропольский, Марьинский) и пгт. Александровка.