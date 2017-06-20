Авдеевка две недели остается без газа, воду в Александровку вернут сегодня - ГСЧС

Авдеевка уже почти две недели остается без газоснабжения из-за невозможности доступа ремонтных бригад к подземному газопроводу. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Читайте такжеРоссия наращивает военный контингент на границе с ЕС - Парубий«По состоянию на 7:00 20 июня газоснабжения в Авдеевке отсутствует, ремонтные работы подземного газопровода (диаметр 273 мм), который был поврежден 7 июня в результате боевых действий, не проводились в связи с опасностью для работников», - говорится в сообщении.

В то же время уже все населенные пункты Покровского, Селидовського, Волновахского, Добропольского, Марьинского районов Донецкой области подключены к централизованному водоснабжению.

В пгт Александровка восстановить водоснабжение и подачу воды потребителям планируют сегодня.

Отмечается, что накануне на участке водопровода с. Новодонецкое – пгт Александровка отремонтировали продольную трещину, образовавшуюся во время гидроудара, и заполнили систему водопровода и резервного резервуара. Тем временем жителям Александровки подвозят воду.

Как сообщал УНИАН, 10 июня в результате боевых действий в Ясиноватском районе вблизи с.Васильевка на неподконтрольной территории произошло повреждение двух высоковольтных линий электропередач и трансформаторной подстанции, что привело к прекращению электроснабжения насосной станции первого подъема Южно-Донбасского водопровода. Без централизованного водоснабжения осталось 72 населенных пункта в 5 районах области (Покровский, Селидовський, Волновахский, Добропольский, Марьинский) и пгт Александровка.