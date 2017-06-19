С начала суток в зоне АТО ранены два украинских бойца

С начала суток боевики 21 обстреляли позиции сил антитеррористической операции, в результате чего двое украинских военных получили ранения. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

Читайте такжеНа Донбассе задержали очередных "заблудившихся" российских военнослужащих - Размазнин «Оперативная обстановка в районе проведения АТО в течение сегодняшнего дня существенных изменений не претерпела. Подразделения российско-террористических войск продолжают вести огонь по позициям ВС Украины вдоль всей линии соприкосновения», - говорится в сообщении.

По данным штаба, наиболее активно противник сегодня прибегал к вооруженным провокациям на Приморском и Луганском направлениях.

В частности, на Приморском направлении ночью незаконные вооруженные формирования открывали огонь невысокой интенсивности из минометов калибра 82 ммпо укреплениям сил АТО неподалеку от Павлополя. Из гранатометов различных модификаций, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник неоднократно обстреливал наши опорные пункты в районе Широкино, Водяного, Талаковки и Березового. Кроме того, неподалёку от Талаковки украинских воинов обстреливал вражеский снайпер.

На Донецком направлении оккупанты еще до рассвета трижды обстреливали из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов подразделения сил АТО, которые держат оборону в южном пригороде Авдеевки. А уже после полудня пророссийские бандформирования осуществили обстрел наших позиций в районе населенного пункта Новолуганское, который находится на Светлодарской дуге. Там под прикрытием огня из станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия украинских защитников пытался поразить снайпер.

На Луганском направлении первая вражеская вооруженная провокация была зафиксирована ночью вблизи Станицы Луганской, где боевики открыли огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Впоследствии захватчики дважды плотно били из гранатометов различных систем по опорным пунктам сил АТО, расположенным неподалёку от Новозвановки. С 11.00 часов дня и до сих пор противник вновь активизировался в районе Бахмутской трассы - там подразделения российско-оккупационных войск уже несколько раз открывали огонь по нашим оборонным укреплениям в районе Крымского, противник применял 120-мм и 82-мм минометы и пехотное вооружение.