В Донецкой области восьмой день подряд без водоснабжения остается Александровка, без газа - Авдеевка

В Донецкой области восьмой день подряд без водоснабжения остается пгт Александровка, без газоснабжения - жители Авдеевки.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, по состоянию на утро 18 июня к централизованному водоснабжению подключены все населенные пункты 5 районов, кроме пгт Александровка, которые 10 июня остались без воды в результате обстрелов со стороны боевиков.

Осуществляется заполнение системы и резервных резервуаров водой. До конца суток 18 июня планируется возобновить водоснабжение.

В то же время жители Авдеевки с 7 июня остаются без газоснабжения.

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Ремонтные работы подземного газопровода (диаметр 273 мм), поврежденного в результате боевых действий, не проводились в связи с опасностью для работников.

Как сообщалось, 10 июня в результате боевых действий в Ясиноватском районе на неподконтрольной территории были повреждены две высоковольтные линии электропередачи и трансформаторная подстанция, что привело к прекращению электроснабжения насосной станции первого подъема Южнодонбасского водопровода, которая обеспечивает водой четыре фильтровальные станции. Без централизованного водоснабжения осталось 72 населенных пункта (388 тысяч человек) в 5 районах Донецкой области (Покровский, Селидовский, Волновахский, Добропольский, Марьинский) и пгт Александровка.

Как сообщал УНИАН, боевики вчера вечером обстреляли жилой сектор поселка Бердянское.