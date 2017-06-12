"Бронежилет и шлем не помогли": в Крымском погиб военный из Днепропетровщины (фото)

10:03, 12 июня 2017
Война
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Погибший военный был родом из Днепропетровщины.

Военный погиб в Крымском / Фото УНИАН

На одном из опорных пунктов села Крымское погиб военный 93-й отдельной гвардейской механизированной бригады Илья Кириченко. Об этом бригада сообщила на своей странице в Facebook.

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"Стрелок-помощник гранатометчика Кириченко поднялся к брустверу, чтобы осмотреть периметр. Прогремел взрыв – террористы вдруг начали минометный обстрел. Бронежилет и шлем на этот раз не помогли – солдат получил ранение, не совместимое с жизнью", - говорится в сообщении.

29-летний Илья Александрович Кириченко был родом из Желтых Вод Днепропетровской области.

Как сообщал УНИАН, 7 июня в бою под Желобком погиб военный 93-й ОМБр Владимир Лайков.

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Теги: #смерть военного#погиб военный