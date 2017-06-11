В бою за Желобок погиб военный из Днепропетровщины (фото)

7 июня в бою под Желобком погиб военный 93-й ОМБр Владимир Лайков.

"Во время боя с пропутинскими террористами, которые пытались расширить плацдарм в районе села Желобок Луганской области и прорывались на позиции одного из подразделений бригады, пулеметчик старший солдат Владимир Михайлович Лайков вместе с собратьями держал оборону на взводном опорном пункте", - говорится в сообщении бригады в Facebook.

Читайте такжеЖурналист рассказал подробности о боях за Желобок, уточнил потери среди ВСУ

Разочарованы в своих безуспешных атаках террористы открыли огонь по позициям из артиллерии, танков и минометов. Вследствие длительного и интенсивного обстрела Лайков погиб.

Отмечается, что погибший был родом из села Голубовка Новомосковского района Днепропетровской области.

Как сообщал ранее журналист Юрий Бутусов, в результате боев за Желобок 93-я бригада заняла новые рубежи на Славяносербском выступлении.