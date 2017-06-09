Навальный пообещал вывести российские войска с Донбасса в случае избрания президентом

Российский оппозиционер Алексей Навальный в случае избрания его президентом РФ готов выполнять Минские соглашения, в частности, вывести войска. Об этом он заявил в интервью Ксении Собчак на телеканале "Дождь".

"Я выполню Минские соглашения. Их требует выполнить от нас мир, их требует выполнить Украина, их выполнить тоже... Я выполню российскую часть Минских соглашений, передам контроль над границей", - подчеркнул Навальный.

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В первую очередь, по словам оппозиционера, речь идет о выводе войск и передаче границы под контроль Украине.

"Безусловно, там есть наши войска. Безусловно, там есть вооруженные группы, которые поддерживают с Россией напрямую, это многократно, в том числе, признали руководители этих непризнанных республик. Они впрямую говорят, что без российской поддержки, без российских войск они не могут воевать. А как вы думаете, скажите, пожалуйста, Ксения, а кто там пенсии сейчас платит? А кто там зарплаты платит?" - подытожил Навальный.

Ранее Навальный заявил, что в оккупированном Крыму необходимо провести честный референдум.