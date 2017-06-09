Украинец разработал дульный компенсатор к автомату, который гасит пламя и звук

Дульный компенсатор, который гасит пламя и звук, разработал ривненский изобретатель Сергей Марков. Сейчас это устройство используют в АТО. Мужчина уверяет, что его разработка не имеет аналогов в мире, передает Krapka.rv.

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"То, что я сделал, не имеет ни одна армия в мире. Это изделие создал около 20 лет назад, но забросил, как говорится, в долгий ящик. С началом боевых действий на Донбассе подумал, что компенсатор поможет нашим солдатам, стал его совершенствовать", – рассказывает Марков.

ДТК – дульный тонус-компенсатор – имеет способность "гасить" пламя и делать выстрел беззвучным. Также он помогает воину целиться точнее. Это устройство бойцы сейчас используют в АТО. Ныне житель запатентовал свою разработку.

"Также я сделал специальные имитаторы на оружие, которые способны усиливать или приглушать звук выстрела", – продолжил Марков.