Боевики не пропустили представителей ОБСЕ в село на Донбассе, накричав на них на неизвестном языке

Боевики "ДНР" не пропустили патруль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в с. Александровское (быв. Розы Люксембург). Вооруженный мужчина заявил патрулю, что в районе проводятся «учения». Об этом говорится в отчете миссии.

После этого наблюдателям пришлось отъехать от блокпоста, а через 10 минут подъехали двое вооруженных мужчин и приказали переместиться еще дальше.

"Один из них, у которого на плече была черно-белая нашивка с изображением черепа и двух скрещенных костей и надписью "Добровольческое подразделение генерала Бакланова", закричал в сторону наблюдателей на неизвестном языке (это не был ни русский, ни украинский), а затем их автомобиль поехал в восточном направлении", - рассказывают в миссии.

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После этого команда СММ попала в еще одну неприятную ситуацию с микроавтобусами, в которых находились вооруженные лица. Водители транспортных средств заблокировали проезд патрулю, а человек из микроавтобуса сфотографировал автомобили и членов миссии.

Возле села Заиченко команда миссии слышала огонь из стрелкового оружия вблизи своего беспилотного летательного мини-аппарата.

Как сообщал УНИАН, миссия ОБСЕ за сутки зафиксировала 680 взрывов на Донбассе.