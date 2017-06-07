В "ДНР" исключили украинский язык из школ: заявили о полном переходе на русский

В "ДНР" заявили о полном переходе с украинского на русский язык обучения в образовательных учреждениях. Об этом сообщил главарь самопровозглашенной "республики" Александр Захарченко, передает один из ресурсов боевиков.

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"За три учебных года в общеобразовательных организациях "ДНР" поэтапно прошел переход на русский язык обучения", — сказал он.

Захарченко утверждает, что процесс начался в 2014 году. Тогда, по его словам, на русском обучалось 50% учащихся, в 2015 – 88%. В настоящее же время, уверяет главарь "ДНР", эта цифра достигла 100%.

Ранее в "ДНР" заявляли, что украинский язык станет факультативным в школах самопровозглашенной "республики".