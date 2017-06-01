Пункты пропуска на линии разграничения перешли на летнее время
09:47, 01 июня 2017Война
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С 1 июня в КПВВ пропускные операции будут осуществляться с 06.00 до 20.00.
КПП "Марьинка" / Фото УНИАН
Контрольные пункты въезда-выезда в районе проведения АТО перешли на летний период работы.
Об этом сообщает ГПСУ.
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С 1 июня 2017 года в контрольных пунктах въезда-выезда пропускные операции будут осуществляться с 06.00 до 20.00.
Государственная пограничная служба обращается ко всем гражданам учесть данную информацию при планировании поездок через линию разграничения.
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