Пункты пропуска на линии разграничения перешли на летнее время

09:47, 01 июня 2017
Война
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С 1 июня в КПВВ пропускные операции будут осуществляться с 06.00 до 20.00.

Фото УНИАН

Контрольные пункты въезда-выезда в районе проведения АТО перешли на летний период работы.

Об этом сообщает ГПСУ.

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С 1 июня 2017 года в контрольных пунктах въезда-выезда пропускные операции будут осуществляться с 06.00 до 20.00.

Государственная пограничная служба обращается ко всем гражданам учесть данную информацию при планировании поездок через линию разграничения.

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Теги: #КПВВ#ГПСУ#АТО на Донбассе