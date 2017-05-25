Боевики дважды обстреляли контрольный пост "Марьинка"

Российско-террористические войска вчера дважды открывали огонь по контрольному посту пограничников «Марьинка» в Донецкой области.

Как сообщает Госпогранслужба, огонь на данном дорожном коридоре возле КПВВ «Марьинка» длился более часа.

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Обстрел велся из гранатометов, 82-мм минометов и стрелкового оружия из населенного пункта Александровка.

Пропускные операции на КПВВ временно приостанавливались, чтобы не допустить жертв среди мирных граждан.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки противник 50 раз открывал огонь по украинским воинам, неоднократно используя тяжелое артиллерийское вооружение.