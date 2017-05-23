На Донбассе боевики пустили в ход "Грады", есть раненые среди ВСУ

Подразделения российско-террористических войск продолжают обстреливать позиции ВСУ вдоль всей линии разграничения. За прошедшие сутки зафиксировано 59 фактов несоблюдения боевиками режима прекращения огня, говорится в сообщении пресс-центра АТО.

Так, на Приморском направлении незаконные вооруженные формирования 29 раз применяли оружие против украинских воинов.

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На Донецком направлении ситуация была наиболее напряженной: 21 раз в течение прошлых суток боевики нарушали тишину на этом участке фронта. В частности, вечером позиции ВСУ в районе Опытного были обстреляны бандформированиями из РСЗО "Град". Предварительно зафиксированы последствия прилета 15 реактивных снарядов от этой артиллерийской системы.

Кроме того, 9 фактов использования боевиками оружия зафиксированы на Луганском направлении.

"За минувшие сутки 4 украинских воинов получили ранения", - говорится в сообщении.