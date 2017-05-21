Вследствие обстрелов боевиков за сутки ранены семеро бойцов АТО

За прошедшие сутки зафиксировано 48 фактов использования боевиками оружия.

Ситуация в зоне проведения АТО остается напряженной. За прошедшие сутки зафиксировано 48 фактов использования боевиками оружия. Вследствие вражеских обстрелов за минувшие сутки 7 военнослужащих ВС Украины получили ранения, сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО за минувшие сутки по состоянию на 06:00 21 мая. Читайте такжеНа оккупированном Донбассе взорвался склад боеприпасов: около 20 погибших и раненых

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