ВСУ уничтожили передовую позицию боевиков на Светлодарской дуге - волонтер

На Светлодарской дуге у террористов была одна передовая позиция, которая сильно беспокоила 54-ю бригаду, когда она там воевала. Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Юрий Мысягин.

"Это был хорошо укреплённый дот, с которого по нам постоянно хе****ли с пулемета калибра 12,7. Находился дот на расстоянии 800-900 метров от нашей передовой позиции", - рассказал он.

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По словам Мысягина, данной позиции больше нет, есть только ее остатки.

"Боевой позиции нет и пулемёта там больше нет. Теперь в том районе по передку нашим ребятам передвигаться стало гораздо безопасней... "Третья сила", которая недавно снова появились на Светлодарской дуге, эту позиции ликвидировала", - отметил волонтер.

Как сообщил 16 мая штаб АТО, недавно оккупанты частично заняли новые позиции в "серой зоне" вблизи населенного пункта Пески, неподалеку от временно оккупированного украинского Донецка.