Боевики захватили часть "серой зоны" со стороны Донецка - штаб АТО

Недавно оккупанты частично заняли новые позиции в "серой зоне" вблизи населенного пункта Пески, неподалеку от временно оккупированного украинского Донецка. Украинские десантники сорвали очередную их попытку продвинуться вперед. Об этом сообщает штаб АТО на странице в Facebook.

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"Боевики сначала открыли огонь из всего стрелкового оружия. Дальше начала работать вражеская артиллерия, под прикрытием которой террористы пошли в наступление. Наши десантники были готовы к этому и открыли огонь в ответ из стрелкового оружия и гранатометов. Войдя в серую зону вражеские подразделения почувствовали сильное сопротивление и остановились - очередная захватническая атака была приостановлена", - пояснили в штабе.

Командир подразделения десантников с позывным "Фанат" рассказал, что враг всегда обстреливал наши позиции, а после "зимней спячки" еще больше активизировался. Сейчас боевики активно проводят инженерные работы и обустраивают свои позиции, а три дня назад в результате вражеского минометного обстрела трое украинских десантников получили ранения.

"Мы выполняем Минские договоренности и первыми огонь никогда не открываем. Только когда есть реальная угроза жизни наших военнослужащих, вынуждены подавлять огонь врага. Используем только разрешенный калибр", - говорит "Фанат".

По его словам, противник постоянно использует для разведки беспилотники, а в ночное время бдительность десантников проверяют диверсионно-разведывательные группы, но сквозь их ряды не так уж и легко просочиться.