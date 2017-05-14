Боевики наращивают количество обстрелов на Донбассе - президент

Президент Украины Петр Порошенко заявляет о наращивании со стороны боевиков количества обстрелов на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Во время последнего разговора с Путиным в марте, когда я обсуждал судьбы наших заложников, было внесено предложение, чтобы с 1 апреля мы ввели пасхальное прекращения огня. Сейчас я могу сказать, что количество обстрелов с 1 апреля сократилась более чем втрое», - сказал он.

«Мы очень редко видим, но, увы, вчера – это был тот случай, когда применяется тяжелая артиллерия, системы залпового огня, танки», - отметил глава государства.

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По его словам, в зоне АТО на Донбассе в основном применяются минометы и легкое стрелковое оружие.

«Сейчас мы видим противоположную тенденцию, и количество обстрелов начинает наращиваться», - подчеркнул Порошенко.