За сотрудничество с боевиками "ЛДНР" и взяточничество задержаны два офицера ВСУ (фото)

15:09, 28 апреля 2017
Война
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Сотрудники СБУ задокументировали сотрудничество взяточников с террористами "ЛДНР".

На взяточничестве попались два нестроевых офицера Вооруженных Сил Украины, которые работали на КПВВ "Марьинка" в районе проведения АТО.

Майоры систематически брали деньги с граждан, которые пересекали линию разграничения. Выдачу одного пропуска злоумышленники оценивали в 500 гривень, говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

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Вымогателей задержали во время получения очередного "пакета" неправомерной выгоды в размере тысячи гривень. "Правоохранители изъяли у задержанных боеприпасы, чужие паспорта и российскую валюту. Кроме того, сотрудники СБУ задокументировали сотрудничество взяточников с террористами "ЛДНР" относительно ускоренного изготовления пропусков", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

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Теги: #сотрудничество с боевиками