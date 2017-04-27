СБУ разоблачила схему финансирования "ДНР", к которой причастен экс-чиновник времен Януковича и его дочь

СБУ разоблачила схему финансирования террористической организации «ДНР», к которой причастен экс-чиновник времен президента Виктора Януковича Виктор Шейбут и его дочь Екатерина Шейбут. Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук.

“Была разоблачена и ликвидирована еще одна схема финансирования террористической организации - так называемой “ДНР”. Установлено, что к каналу финансирования “ДНР” причастен бывший чиновник времен Януковича, который занимал одну из руководящих должностей в налоговой службе и был достаточно близок к тогдашнему премьер-министру Николаю Азарову. Его зовут Виктор Шейбут. Также установлено, что к этой схеме причастна его дочь Екатерина Шейбут”, - сказал Ткачук.

Он также сообщил, что Екатерина Шейбут является секретарем фейкового общественного движения “Донецкая республика”.

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Ткачук отметил, что в 2015 году Екатерина Шейбут благодаря боевикам “ДНР” незаконно завладела предприятием - Донецким ликероводочным комбинатом, где в промышленных масштабах было налажено производство продукции, а все доходы от реализации алкоголя получали боевики. Также часть средств направлялась в так называемый “Фонд Захарченко”, “то есть фактически в карман самому (главарю «ДНР» Александру) Захарченко”.

Также Ткачук добавил, что существенные объемы средств перевозились на контролируемую Украиной территорию, и поэтому на контролируемой территории Украины были проведены обыски в домах и в банковских ячейках, принадлежащих семье Шейбутов. В ходе этих обысков во владении семьи Шейбутов были найдены наличные, полученные от незаконной деятельности на временно оккупированной территории Донбасса. Средства перевозились на контролируемую территорию для легализации. За них приобреталось недвижимое имущество, ювелирные украшения, золото и другие ценности.

По словам Ткачука, выявлены наличные примерно на 1 млн долларов, также 130 тыс. евро и до одного килограмма золотых слитков.

Он также отметил, что данные следственные действия осуществлялись в рамках уголовного производства, зарегистрированного по признакам ст. 110 со значком 2, Уголовного кодекса - «Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины».