Командир штурмовой группы об ожесточенных боях на Светлодарской дуге: это было не подготовлено

"Бой за лесок" называют самым ожесточенным на Светлодарской дуге. Оценки этого боя также наиболее противоречивы.

Участник боя с позывным "Кидур" - военнослужащий 3-й роты 1-го батальона 54-й механизированной бригады - рассказал о произошедшем в декабре 2016 года на Светлодарской дуге, передает "Украинская правда".

Боец рассказал, что накануне приехал командир роты "Шайтан" и сказал, что нужны 20 добровольцев для боя, но не сказал, что конкретно будут штурмовать. Одну из групп и возглавил "Кидур".

"Купол", командир 1-го батальона 54-й бригады, сказал: если что-то во время операции пойдет не так, операция – "минус", все возвращаются на исходную точку, после этого артиллерия равняет с землей все позиции боевиков. Затем сидели часов до 11-12 ночи, все обговорили, спланировали. После этого вернулись, рассказали людям, что и как. И уже утром 18 декабря 2016 года в 5 часов ушли.

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По словам "Кидура", военные ехали "Уралом" до ближайшей позиции. Дальше - пешком. Он рассказал, что обещали рывок где-то метров на 500, а оказалось 700-800. При этом силы спецопераций (ССО) не участвовали в планировании операции.

И вот, вспоминает боец, у третьего полка ССО что-то не вышло, а комбат "Купол" по рации дал приказ выводить две группы. А вот группа "Кидура", как передали по рации, должна идти на штурм позиции "Олени".

"Так все поменялось. Мы вышли в поле и пошли. По идее, по договору, должны были сказать: операция "минус"... Мы не отказались, потому что это было в наших интересах: отбить кусок нашей земли", - рассказал военный.

Также он подчеркнул, что штурмовать вражеские позиции – одна из самых сложных задач. Перед штурмом артиллерия должна была "подготовить" эти позиции: хотя бы разбить бойницы, нанести как можно больше повреждений этим позициям, чтоб группы бойцов АТО потом как можно быстрее подошли с меньшими потерями.

"В итоге все получилось с точностью до наоборот. Мы пришли, все сепары живы, никто не контужен, не ранен. Разрывы снарядов были где-то в 50 метрах от позиций сепаров. Артиллерия отработала некачественно. И это прокол командира батальона "Купола", - отметил участник боя "Кидур".

Его группа штурмовала позицию "Олени". Бой с террористами за эту позицию длился недолго, все закончилось в течении 20 минут. А они зашли на эту позицию, то боевики уже начали их штурмовать.

"Недалеко от позиции "Олени" была еще одна укреппозиция сепаров – там они высаживались с БМП и бежали на нас, чтоб выбить с позиции, которую мы только заняли. Подбегали на расстояние 20-30 метров. Этот бой шел еще часа три. В общей сложности до нашей эвакуации бой длился 3,5 часа", - вспомнил события декабря прошлого года на Светлодарской дуге военный.

Он рассказал, что минометы террористов били не по ним, а по лесу, по ним била БМП, но не очень точно.

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Кроме того, ВСУ для проведения операции не подготовили резервы. Когда группа "Кидура" зашла на позицию "Олени", произошел близкий и жесткий контакт с боевиками. Бойцы АТО вызывали подкрепление, но даже спустя 3-4 часа никакое подкрепление не приехало, а БМП два раза не доехали.

После боя, когда уже лежали в госпитале, военным рассказали, почему не приехало подкрепление: одни отказались участвовать в бою, другие – выкидывали оружие, мехводы выкидывали рации и шлемы, отказывались к нам ехать: "Я не поеду, там ж*па". Еще какая-то разведка отказалась ехать на помощь, когда мы еще были там.

"Когда мы вышли, только спустя час туда заехала бригадная разведка вместе с 25-м батальоном "Киевская Русь". Только спустя час получилось собрать людей, чтоб завести на позицию, которая уже была захвачена, за которую погибли мои побратимы. Уже сепары могли ее назад забрать, пока там никого не было из наших... И получается, что все это было бы зря. Это было реально не подготовлено", - подытожил "Кидур".

Как сообщал УНИАН, по данным Минобороны, с 18 по 23 декабря 2016 года во время боевых действий на Светлодарской дуге погибло 8 украинских военнослужащих.