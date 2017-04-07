ФСБ России требует от лидеров ЛДНР контролировать деятельность боевиков в Интернете - ИС

ФСБ РФ в ультимативной форме потребовало от руководства "ДНР" и "ЛНР" взять под контроль деятельность в сети Интернет представителей командного и рядового состава всех "силовых структур" обоих формирований, как сообщает группа Информационное сопротивление.

"На данный момент указание формально выполнило лишь "МГБ ЛНР", запретив всем своим сотрудникам регистрировать аккаунты в соцсетях, и приказав удалить существующие аккаунты", - добавили в ИС.

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Вместе с тем, по данным группы, "контрразведка МГБ ДНР" просит у российских кураторов из ФСБ РФ дать пояснения, каким образом можно организовать контроль над подобной деятельностью в Интернете представителей иных "силовых структур".

"По мнению руководства "контрразведки", в масштабах всех "силовых структур ДНР" такой контроль технически неосуществим", - подчеркнули в ИС.