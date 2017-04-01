РФ запланировала масштабную утилизацию вооружений для сокрытия поставок на Донбасс - ИС

В Кремле нашли способ, как "списать" тысячи единиц техники и миллионы боеприпасов, отправленных на Донбасс.

Как сообщает координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук, данные о запасах оружия в России есть в международной отчетности – эти данные передавались международному сообществу, «когда РФ еще корчила из себя цивилизованное государство».

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По его информации, минобороны РФ запланировало сверхмасштабную утилизацию вооружений. Как указано в пояснительной записке к проекту изменений в Указ президента РФ № 775, до 2021 г запланировано утилизировать, кроме прочего:

- 9,9 тыс. единиц бронетанковой техники,

- 21,5 тыс. единиц ракетно-артиллерийского вооружения,

- 7 млн единиц стрелкового оружия,

- 150 млн. единиц боеприпасов.

«Не вызывает сомнений, что немалая часть этих вооружений и боеприпасов уже «утилизированы» или запланированы к «утилизации» на Донбассе. Можем оценить размах российских кровососов», – отметил Тымчук.