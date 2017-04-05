"Шел на бой с молотком вместо руки": на Донбассе убили актера-боевика из "чистилища" (видео)

В селе Пикузы (Коминтерново) на Донбассе убили российского актера и боевика по кличке "Кедр" Эркина Исманова, сообщают в группе сепаратистов в социальной сети "ВКонтакте".

Уроженец Узбекистана, по его же рассказам российским СМИ, начал воевать на Донбассе с самого начала боев - с июля 2014 года, пишет ТСН.

Он имел опыт боевых действий в Чечне и жил в Москве, где подрабатывал актером. Играл в основном подсудимых элементов - уголовника в СИЗО в фильме "Крапленый", осужденного владельца эвакуатора в ленте "Пасечник". Фото с известными актерами, в частности звездой сериала "Интерны" Кристиной Асмус, он хвастался на своей странице в соцсети. Также утверждает, что фильм "Чистилище" о войне в Чечне основан на его собственной истории.

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По данным "Миротворца", до 2012 года "Кедр" отбывал наказание в местах лишения свободы.

Тело террориста покрыто тюремными татуировками, а вместо руки у него протез с штык-ножом. На камеры он рассказывал, что якобы шел на "бой с укропами" с молотком вместо руки. Боевик также признал, что украинские "киборги" достойны уважения.

Также фамилия Исманова есть в розысках российских силовых органов. Как именно погиб террорист, не уточняется. Дата смерти – 3 апреля 2017 года.

Как сообщалось ранее, в результате ДТП на Донбассе погиб российский командующий морпехами боевиков. Прихвостень террористов умер от потери крови.