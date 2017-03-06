На Донбассе ликвидирован еще один полевой командир боевиков "ЛНР"

15:17, 06 марта 2017
Война
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В зоне АТО уничтожен один из полевых командиров террористов, российский наемник по кличке "Пластун". 

Об этом на своей странице в Twitter написал замминистра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука.

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Боевик командовал подразделением (взводом, затем ротой) в группировке "ЛНР", был довольно известным "персонажем" российских пропагандистов. В 2014 году он был ранен под Хрящеватым Луганской области.

Его уничтожение подтвердили и сами террористы в социальных сетях.

Ранее СМИ сообщали, что еще один "полевой командир" ликвидирован в "ЛНР". Речь идет о замкомандира так называемой народной милиции "республики" Виталии Киселеве "Коммунисте". 

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Теги: #ЛНР#командир