На Донбассе ликвидирован еще один полевой командир боевиков "ЛНР"
15:17, 06 марта 2017Война
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В зоне АТО уничтожен один из полевых командиров террористов, российский наемник по кличке "Пластун".
"Пластун" ликвидирован / chervonec-001.livejournal.com
Об этом на своей странице в Twitter написал замминистра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука.
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Боевик командовал подразделением (взводом, затем ротой) в группировке "ЛНР", был довольно известным "персонажем" российских пропагандистов. В 2014 году он был ранен под Хрящеватым Луганской области.
Его уничтожение подтвердили и сами террористы в социальных сетях.
Ще один приєднався до "режиму тиші".... https://t.co/xs8H3yEdPe— Георгий Тука (@tuka_george) March 6, 2017
Ранее СМИ сообщали, что еще один "полевой командир" ликвидирован в "ЛНР". Речь идет о замкомандира так называемой народной милиции "республики" Виталии Киселеве "Коммунисте".
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