На Донбассе ликвидирован еще один полевой командир боевиков "ЛНР"

Об этом на своей странице в Twitter написал замминистра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука.

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Боевик командовал подразделением (взводом, затем ротой) в группировке "ЛНР", был довольно известным "персонажем" российских пропагандистов. В 2014 году он был ранен под Хрящеватым Луганской области.

Его уничтожение подтвердили и сами террористы в социальных сетях.

Ще один приєднався до "режиму тиші".... https://t.co/xs8H3yEdPe — Георгий Тука (@tuka_george) March 6, 2017

Ранее СМИ сообщали, что еще один "полевой командир" ликвидирован в "ЛНР". Речь идет о замкомандира так называемой народной милиции "республики" Виталии Киселеве "Коммунисте".