Миссия ОБСЕ за выходные зафиксировала более тысячи взрывов на Донбассе

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляет, что за минувшие выходные зафиксировала более тысячи взрывов в Донецкой и Луганской областях.

Об этом говорится в отчете миссии по состоянию на 19.30 26 марта.

"В Донецкой области 25 марта Специальная мониторинговая миссия задокументировала меньше нарушений режима прекращения огня, включая около 540 взрывов, по сравнению с предыдущим отчетным периодом (примерно 550 взрывов), и 26 марта больше нарушений режима прекращения огня относительно 25 марта, включая по крайней мере 660 взрывов, а также залпы от ракетных систем залпового огня", - говорится в отчете.

"В Луганской области 25 марта Специальная мониторинговая миссия задокументировала больше нарушений режима прекращения огня (274) по сравнению с 24 марта (50) и меньше взрывов 26 марта (56) относительно 25 марта", - отмечается в отчете.

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Также отмечается, что наблюдатели 25 марта, находясь в контролируемой боевиками "ЛНР" Кадиевке (прежнее название Стаханов, в 50 км западнее Луганска), услышали 155 взрывов из неустановленного типа вооружения. Также было зафиксировано пять взрывов, которые, по оценке миссии, были исходящим огнем, и 18 взрывов, которые, по оценке наблюдателей, были от ударов минометных или артиллерийских снарядов в местах на расстоянии от 1 до 20 км на восток, юго-восток, запад и северо-запад.

Ранее в штабе АТО сообщили о двух погибших и трех раненых украинских бойцах за сегодня.