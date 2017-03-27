В штабе АТО сообщили о двух погибших и трех раненых украинских бойцах за сегодня

Российско-оккупационные войска сегодня на Донбассе 22 раза открывали огонь по опорным пунктам Вооруженных сил Украины, двое бойцов погибли, еще трое получили ранения.

Об этом сообщается в сводке пресс-центра АТО на 18.00.

«На Донецком направлении под огонь минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов попали наши защитники вблизи Троицкого и Луганского, а из минометов калибра 82 мм и гранатометов враг обстрелял наши позиции под Авдеевкой и Песками. Вблизи Луганского по нашим опорным пунктам противник применил вооружение БМП, а вблизи Троицкого вели огонь вражеские снайперы», - говорится в сводке.

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На Мариупольском направлении, неподалеку от Павлополя, по морским пехотинцам враг стрелял из миномета калибра 82 мм. Из крупнокалиберных пулеметов противник обстреливал украинских бойцов под Водяным, Новогригоровкой и Гнутово. Огонь по позициям ВСУ в районе Широкино вел снайпер, сообщили в штабе.

Как сообщал УНИАН, неподалеку от Новолуганского Донецкой области сегодня в результате подрыва на взрывном устройстве погибли двое военнослужащих Вооруженных сил Украины.