В сети появилось видео обстрела боевиками Водяного из "Градов"
Дым от снарядов поднимался над жилыми кварталами Водяного.
Военное телевидение Украины опубликовало видео шквального обстрела боевиками Водяного.
На видео можно заметить, что дым от разорванных снарядов поднимается на жилыми кварталами населенного пункта.
Напомним, сегодня в районе Водяного произошел бой военнослужащих с диверсионно-разведывательными группами противника.
"В 9.30 в районе населенного пункта Водяное две группы противника в количестве до 40 человек вплотную подошли к нашим позициям. Во время боевого столкновения, получив достойный отпор, диверсионно-разведывательные группы врага отступили. В то же время, подразделение ВС Украины выдвинулся вперед", - сообщили в штабе АТО.
"После того, как противник применил тяжелое вооружение – РСЗО БМ-21 "Град", артиллерию 152 мм и 122 мм, подразделение отошел на свои позиции", - заявили в пресс-центре АТО.