В Кремле отрицают наличие сценариев интеграции оккупированного Донбасса в Россию. Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

На вопрос, есть ли сценарии интеграции так называемых «Л/ДНР» в Россию, Песков ответил: «Нет, таких сценариев каких-то писаных нет».

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«Вы знаете, что идут разные дискуссии в общественном мнении, вы знаете настрой, который неоднократно публично озвучивали представители Донбасса на этот счет, но каких-то писаных сценариев на этот счет нет. Именно поэтому мы с тревогой следим, как страна сознательно отторгает от себя огромные регионы», - сказал Песков.

По его словам, обеспокоенность Кремля связана с тем, что «эти трагические события» происходят в непосредственной близости от российской границы.

Отвечая на вопрос, может ли он исключить такой сценарий, Песков сказал: «Эвентуальные рассуждения в этом контексте не считаем возможным. Россия была и остается заинтересованной в том, чтобы у ее границ существовала единая предсказуемая и процветающая Украина. Пока, к сожалению, страна от этого далека».