Главарь "ЛНР" анонсировал референдум о присоединении оккупированного Донбасса к России

Главарь самопровозглашенной "Луганской народной республики" Игорь Плотницкий заявил, что в "ДНР" и "ЛНР" собираются провести референдум о присоединении оккупированных территорий Донбасса к России, передает РИА Новости.

"Мы не просто предполагаем, мы уверены, что такой референдум обязательно будет. Конечно, будем его инициировать, но всему свое время. Ведь в самом начале стоял вопрос, чтобы сразу пойти по пути Крыма, чтобы мы вошли в состав Российской Федерации, но получилось немножечко по-другому, но этот вопрос никогда не снимался", — сказал он, отвечая на вопрос, возможен ли в "ДНР" и "ЛНР" референдум по "воссоединению" с Россией, как это было в оккупированном Крыму.

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По его словам, "если такой референдум будет проведен, а он обязательно будет, то результаты будут такие же, как и в Крыму".

При этом Плотницкий заявил, что в "ДНР" и "ЛНР" расценивают принятое Киевом решение о транспортной блокаде ОРДЛО как "фактическое признание независимости самопровозглашенных республик".

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет сценариев интеграции оккупированного Донбасса в Россию: "Нет, таких сценариев каких-то писаных нет".