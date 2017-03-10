СБУ обнаружила в "серой зоне" тайник с большим количеством боеприпасов (фото)

Как сообщает пресс-центр СБУ, тайник был обустроен в так называемой «серой зоне» в заброшенном доме в районе села Водяное Ясиноватского района Донетчины.

«Сотрудники спецслужбы изъяли из тайника почти тысячу боеприпасов калибра 30 мм и более пятидесяти звеньев для пушечной ленты. Вблизи Красногоровки оперативники СБ Украины обнаружили в одном из водоемов герметичный пакет, в котором хранились граната РГО с запалом, выстрел и стабилизатор полета к гранатомету», – сообщили в СБУ.

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Как сообщал УНИАН, ранее в СБУ сообщили об обнаружении оставленного во время отступления боевиков оружия.

"На боевых позициях украинских подразделений вблизи населенного пункта Зайцево Донецкой области оперативники спецслужбы изъяли реактивный пехотный огнемет «Шмель», который был оставлен боевиками террористической организации «ДНР» во время их отступления после боевых столкновений с силами АТО", - говорилось в сообщении.