Украинские военные уничтожили минометный расчет боевиков на Донбассе: 2 ликвидированы, 4 тяжело ранены - ИС
09:59, 01 марта 2017Война
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Украинские военные уничтожили минометный расчет боевиков в зоне проведения АТО.
Силы АТО уничтожили минометный расчет боевиков / Фото УНИАН
Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.
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"Во "2-м АК ЛНР" очередные потери - 120-мм миной уничтожен сразу целый минометный расчет. 2 боевика ликвидированы и еще не менее 4-х тяжело ранены в результате артиллерийской дуэли между украинскими минометчиками и оккупантами на участке между Калиново и Алмазной", - написал он.
Ранее украинский офицер-десантник, заместитель командира роты уничтожил вражескую БМП возле Донецка.
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