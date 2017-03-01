Украинские военные уничтожили минометный расчет боевиков на Донбассе: 2 ликвидированы, 4 тяжело ранены - ИС

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

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"Во "2-м АК ЛНР" очередные потери - 120-мм миной уничтожен сразу целый минометный расчет. 2 боевика ликвидированы и еще не менее 4-х тяжело ранены в результате артиллерийской дуэли между украинскими минометчиками и оккупантами на участке между Калиново и Алмазной", - написал он.

Ранее украинский офицер-десантник, заместитель командира роты уничтожил вражескую БМП возле Донецка.