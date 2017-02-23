Вблизи Донецка уничтожена вражеская БМП (видео)

Видео, в котором украинский военный рассказывает об уничтожении машины боевиков, опубликовано на YouTube-канале "Военного телевидения".

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"Офицер-десантник, заместитель командира роты. Вблизи Донецка первым выстрелом из ПТРК уничтожил БМП противника, которая вела огонь по нашим позициям", - говорится в описании к видео.

"Были сумерки... Я принял решение использовать противотанковые средства, изменил позицию, переместился. Прицелился, сделал пуск. Точно не было понятно, попал или нет. Потом загорелось, сдетонировал боекомплект, было видно, что это БМП", - рассказал военный.

Ранее штаб АТО сообщил, что с начала суток на Донбассе боевики 41 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, в результате этих обстрелов ранения получили двое украинских военных.