Волонтеры вычислили российского контрактника, воевавшего на Донбассе (фото)

Так, в профиле некоего Артура Арсенова (на самом деле его имя - Артур Багавов, как удалось узнать волонтерам) была обнаружена любопытная фотография, загруженная в октябре 2014 года, передает InformNapalm.

На фото видны двое военнослужащих, сидящих на броне мчащегося по трассе БТР-80 с навесным грузом и примечательным комментарием "на укр…". В 2014 году в статусе солдата-контрактника он проходил службу в роте снайперов на 7-й российской оккупационной базе (в/ч 09332, г. Гудаута, Грузия, оккупированная Абхазия) Южного военного округа.

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С поздней весны в составе батальонно-тактической группы 7-й в/б находился на полигоне Ашулук Астраханской области, откуда это сводное подразделение было переброшено сначала в Ростовскую область и далее - в Украину.

"Багавов с военной службы уволился в конце сентября или начале октября 2014 года. Причина расторжения контракта, скорее всего, страх перед отправкой в очередную "украинскую командировку", - подытожили в InformNapalm.

Ранее УНИАН сообщал, что командование Южного военного округа ВС РФ пытается не допустить утечки информации о "ростовско-украинских командировках" 7-й военной базы.