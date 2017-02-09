В России пытаются скрыть информацию о ростовско-украинских "командировках" военных - волонтеры

По информации волонтеров InformNapalm, частые публикации с доказательствами «украинских командировок» военнослужащих 7-й военной базы и их распространение в СМИ заставили командование Южного военного округа и 49-й армии принять ряд контрмер, которые, по их мнению, должны обезопасить российскую оккупационную военную базу в Абхазии от дальнейших "залетов".

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"В конце 2016 года на базе в Гудаута работала окружная комиссия, которая устроила серьезный разбор полетов по фактам утечки информации. По итогам работы комиссии удалены, закрыты или отредактированы несколько групп страниц в соцсети VK, представляющих 7-ю военную базу", - говорится в расследовании волонтеров.

Источники InformNapalm говорят об усилении контроля за активностью российских военнослужащих в соцсетях, ограничениях в пользовании интернетом и мобильной связью, о постоянных инструктажах и рекомендациях, и даже репрессивных мерах: по отношению к некоторым "залетчикам" применены дисциплинарные взыскания, некоторых перевели в другие воинские части, а некоторых даже уволили со службы.

Ранее кадровый российский военный, который представился Семеном Карауловым, рассказал о своих "приключениях" на Донбассе.