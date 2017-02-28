Советник главы СБУ рассказал подробности задержания Рубана на линии разграничения

"Ведется оперативная работа… Были забраны незаконно находящиеся у него спецсредства, которые он пытался использовать. Мы просмотрели анкету, которую он заполнял как пропуск, с целью. Он якобы ехал к родственникам. Хотя на месте их задержания сообщил о том, что они едут в серую зону разминировать блок и линию за линией соприкосновения", - цитирует Тандита 112.ua.

В СБУ также отметили, что кроме Рубана отменено разрешение на въезд на оккупированные территории еще одному человеку, который вместе с главой "Офицерского корпуса" пытался пересечь линию разграничения. Однако Тандит не назвал имени.

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Вместе с тем советник главы СБУ отметил, что народного депутата Надежду Савченко в связи с ее поездкой на оккупированные территории Донбасса собираются допросить в качестве свидетеля.

При этом Тандит подчеркнул, что дата проведения опроса Савченко является закрытой информацией.

Напомним, по словам Рубана, против него силовики предприняли смешные действия.

"Приехала военная полиция, составили протокол за мигалку, которая у меня внутри машины стоит, в салоне, не стационарная. Я ее включаю когда езжу по "ДНР", когда перевожу пленных. Увидели поломанные наручники, спецсредства - тоже составили протокол", - рассказывал подроюности задержания Рубан.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля боевики заявили, что народный депутат Савченко и Рубан приехали на территорию, подконтрольную "ДНР", чтобы посетить украинских военнопленных.

Руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук заявил, что Служба безопасности попросит Савченко дать объяснения по поводу поездки в Донецк. 27 февраля Рубан заявил, что СБУ отменила ему пропуск на въезд на временно оккупированные территории Донецкой области.