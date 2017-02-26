Обстрелы Авдеевки: в СЦКК заявили, что российская сторона неспособна выполнять возложенные обязанности

Об этом говорится в заявлении Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК), сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

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«Боевики продолжают обстрелы Авдеевки и ее окрестностей, применяя запрещенное Минскими договоренностями оружие. Украинская сторона СЦКК констатирует, что по состоянию на 16.30 26 февраля продолжаются обстрелы со стороны НЗФ ОРДО позиций Вооруженных сил Украины, мирных населенных пунктов и ключевых объектов инфраструктуры вдоль линии разграничения», - говорится в заявлении.

В СЦКК отметили, что особенно напряженная обстановка сложилась в районе Авдеевки.

«За сутки противник применил в направлении Авдеевки 20 снарядов калибра 125 мм, 20 мин калибра 120 мм и 37 мин калибра 82 мм, что является грубым нарушением Минских договоренностей о запрете применения тяжелых типов вооружения», - добавили в СЦКК.

Как известно, в результате применения тяжелого вооружения 24 февраля была повреждена линия электропередач «Макеевка - Авдеевский коксохимический завод». Город остался без электроснабжения. Кроме того, остановлена работа Донецкой фильтровальной станции, где в результате обстрела НВФ поврежден хлоропровод, а также основные элементы этого объекта, обеспечивающего питьевой водой более 600 тыс. человек в Авдеевке, Ясиноватой и Донецке.

В СЦКК добавили, что со стороны Вооруженных сил Украины, а также военно-гражданских администраций приняты исчерпывающие меры для проведения аварийно восстановительных работ. Однако, такие работы не могут быть осуществлены уже в течение последних 48 часов вследствие отказа со стороны НЗФ ОРДО предоставить гарантии безопасности.

«Российская сторона в СЦКК не способна выполнять возложенные на нее обязанности и не обеспечивает проведение аварийных ремонтно-восстановительных работ для восстановления электро - и водоснабжения Авдеевки», - подчеркунли в СЦКК.

Кроме того, украинская сторона в СЦКК констатировала, что такими действиями НЗФ ОРДЛО в очередной раз грубо нарушают нормы международного права, откровенно пренебрегают положениями Минских договоренностей и сознательно создают предпосылки для ухудшения гуманитарной ситуации в городе.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 февраля в результате обстрелов со стороны боевиков произошло повреждение хлоропроводу и кровли технических зданий Донецкой фильтровальной станции. Работу станции было приостановлено. Авдеевка осталась без централизованного водоснабжения.

Кроме того, поздно вечером 24 февраля из-за вражеских обстрелов было повреждено высоковольтную линию вблизи Авдеевки, что привело к прекращению электроснабжения города и Авдеевского коксохимического завода. Российская сторона в СЦКК отказывается предоставлять письменные гарантии прекращения огня.